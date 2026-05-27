Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

«Хотели наказать»: чемпион ОИ Шайдоров несколько месяцев не получает зарплату

Фигурист Шайдоров заявил, что в Казахстане ему не выплачивают зарплату
Ashley Landis/AP

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании 2026 года Михаил Шайдоров в интервью Тимура Балымбетова заявил, что Федерация фигурного катания Казахстана уже несколько месяцев не выплачивает ему зарплату.

«Меня, видимо, как-то хотели наказать, и вот полгода я уже не получаю зарплату. С победы на Олимпиаде у меня до сих пор нет зарплаты и для меня это странно. <...> И вот по поводу постановки программ мы несколько раз спрашивали: смогут ли оплатить и так далее, и так далее. И вот один человек говорит одно, другой говорит второе», — рассказал он.

Шайдоров на Олимпиаде в общей сумме за два проката набрал 291,58 балла. Он шел пятым после коротких прокатов. Серебро завоевал японский фигурист Юма Кагияма, третьим стал еще один японец Сюн Сато.

Главный фаворит турнира Илья Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым.

Ранее определилось место проведения чемпионата России по фигурному катанию.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!