«Хотели наказать»: чемпион ОИ Шайдоров несколько месяцев не получает зарплату

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании 2026 года Михаил Шайдоров в интервью Тимура Балымбетова заявил, что Федерация фигурного катания Казахстана уже несколько месяцев не выплачивает ему зарплату.

«Меня, видимо, как-то хотели наказать, и вот полгода я уже не получаю зарплату. С победы на Олимпиаде у меня до сих пор нет зарплаты и для меня это странно. <...> И вот по поводу постановки программ мы несколько раз спрашивали: смогут ли оплатить и так далее, и так далее. И вот один человек говорит одно, другой говорит второе», — рассказал он.

Шайдоров на Олимпиаде в общей сумме за два проката набрал 291,58 балла. Он шел пятым после коротких прокатов. Серебро завоевал японский фигурист Юма Кагияма, третьим стал еще один японец Сюн Сато.

Главный фаворит турнира Илья Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым.

