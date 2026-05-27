Вторая ракетка мира сенсационно вылетела с «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина завершила выступление на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») на стадии второго круга.

Она проиграла представительнице Украины Юлии Стародубцевой, которая занимает 55-е место в мировом рейтинге. Встреча, которая продолжалась 2 часа 30 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 1:6, 6:7 (4:10).

Рыбакина выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Стародубцева сделала в игре один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять из 11 брейк-пойнтов.

В следующем раунде украинская теннисистка сразится с победительницей противостояния Хейли Баптист (США) – Ван Сиюй (Китай).

Рыбакина — казахстанская теннисистка, до июня 2018 года выступавшая за Россию. Она — победительница двух турниров Большого шлема (Уимблдон-2022, Открытый чемпионат Австралии — 2026) и финалистка одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии — 2023) в одиночном разряде; победительница одного Итогового турнира WTA (2025) в одиночном разряде; победительница тринадцати турниров WTA в одиночном разряде.

Ранее теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг «Ролан Гаррос».