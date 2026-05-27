Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Вторая ракетка мира сенсационно вылетела с «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира Рыбакина завершила выступление на «Ролан Гаррос»
Tingshu Wang/Reuters

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина завершила выступление на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») на стадии второго круга.

Она проиграла представительнице Украины Юлии Стародубцевой, которая занимает 55-е место в мировом рейтинге. Встреча, которая продолжалась 2 часа 30 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 1:6, 6:7 (4:10).

Рыбакина выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Стародубцева сделала в игре один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять из 11 брейк-пойнтов.

В следующем раунде украинская теннисистка сразится с победительницей противостояния Хейли Баптист (США) – Ван Сиюй (Китай).

Рыбакина — казахстанская теннисистка, до июня 2018 года выступавшая за Россию. Она — победительница двух турниров Большого шлема (Уимблдон-2022, Открытый чемпионат Австралии — 2026) и финалистка одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии — 2023) в одиночном разряде; победительница одного Итогового турнира WTA (2025) в одиночном разряде; победительница тринадцати турниров WTA в одиночном разряде.

Ранее теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг «Ролан Гаррос».

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!