Чемпион России в составе «Зенита» окончил школу

Футболист петербургского «Зенита» Даниил Кондаков, который вместе с командой завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2025/26, окончил школу. Об этом сообщили в клубе, соответствующий пост опубликован в Telegram-канале команды.

«Даня Кондаков — среди первых выпускников общеобразовательной школы «Зенита. Совсем взрослый», — написала пресс-служба петербуржцев, показав фото 18-летнего футболиста с празднования последнего звонка.

30 сентября 2025 года в выездном матче Пути РПЛ Кубка России против «Рубина» (1:0) Кондаков дебютировал за «Зенит», выйдя на замену во втором тайме. 8 марта футболист дебютировал в РПЛ, выйдя на замену на 77-й минуте матча против «Оренбурга» (1:2). Всего в чемпионате России он провел десять матчей.

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0. Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны.

