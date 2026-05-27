«Странные обстоятельства»: 21-летний экс-футболист «Саутгемптона» найден мертвым

Бывший футболист «Антверпена» и «Саутгемптона» Виктор Удо найден мертвым в нигерийском городе Абуджа. Информация об этом была опубликована на странице английского клуба в социальной сети X.

Причины смерти Удо неизвестны. Как указывает издание Veja, игрок вернулся на родину после завершения сезона в чешском клубе «Динамо Ческе-Будеевице». Вечером 24 мая он проводил время в компании своих друзей, а утром 25 числа было обнаружено его тело. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование по факту смерти Удо.

Федерация футбола Нигерии (NFF) подтвердила факт гибели 21-летнего футболиста. При этом, как пишет ESPN, в NFT скорбят, что тем, что «такая многообещающая жизнь оборвалась при столь странных обстоятельствах».

Футболист — воспитанник нигерийского клуба «Абуджа», из этой команды он перешел в систему бельгийского «Антверпена», за который провел 28 матчей. Оттуда он уже перебрался в систему «Саутгемптона». А в 2025 году он пополнил состав чешского «Динамо», которое и стало его последней командой.

