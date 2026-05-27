«Не только его решение»: Роднина об уходе сына Плющенко в сборную Азербайджана

Алексей Майшев/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина призвала не делать поспешных выводов после ухода фигуриста Александра Плющенко — сына двукратного чемпиона Игр Евгения Плющенко — в сборную Азербайджана. Ее слова приводит РИА Новости.

«Ребенку 13 лет, понятное дело, что это не только его решение. Это решение его родителей, которые несут за него полную ответственность до его совершеннолетия. Я не знаю, как у него сложится карьера в Азербайджане, более того, я на этот вопрос не ответила бы, если он оставался выступать за Московскую область», — указала она.

21 мая в СМИ появилась информация о смене Александром Плющенко спортивного гражданства. Фигурист будет представлять Азербайджан на протяжении пяти лет.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев негативно оценил переход сына Плющенко под флаг Азербайджана.

 
