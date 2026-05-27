Экс-капитан «Спартака» Глушаков: для меня рыбалка интереснее чемпионата мира

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков признал, что интерес к предстоящему чемпионату мира — 2026 у него есть. Его слова приводит Sport24.

«Даже не знаю, за кого буду болеть. Хочется просто посмотреть и получить удовольствие от матчей. Интересно глянуть на сборную Бразилии, Испании, Франции и других топов», — поделился он.

Глушаков также ответил на вопрос о выборе между рыбалкой и поездкой на чемпионат мира.

«На рыбалку бы съездил, если бы мне все оплатили. Смотрел бы футбол по телевизору. Для меня рыбалка интереснее чемпионата мира», — с улыбкой сказал он.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Александр Овечкин рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026 по футболу.