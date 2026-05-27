Теннисист Рублев вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

В матче второго круга его соперником был представитель Аргентины Камило Уго Карабельи. Встреча, которая длилась 3 часа 5 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 6:1, 1:6, 6:3, 7:6 (7:5).

Рублев пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету его соперника девять эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 14.

В следующем раунде российский теннисист сразится с с победителем матча Нуну Боржеш (Португалия) — Миомир Кецманович (Сербия).

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); победитель 21 турнира ATP (из них 17 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Даниил Медведев объяснил свое поражение на «Ролан Гаррос».