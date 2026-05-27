Теннисист Хачанов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов в третий круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

В матче второго круга его соперником был представитель Аргентины Марко Трунгеллити. Встреча, которая продлилась 3 часа 45 минут, завершилась в четырех сетах — 3-1 — с результатом 7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 7:6 (7:4).

Хачанов подал навылет десять раз, не сделал ни одной двойной ошибки и сумел реализовать шесть брейк-пойнтов из 12. Трунгеллити сделал пять эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 12 заработанных.

За выход в следующий раунд российский теннисист сыграет с представителем Нидерландов Йеспером де Йонгом.

Хачанов — победитель восьми турниров ATP (из них семь — в одиночном разряде); серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

