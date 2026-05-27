«На заслуженном отдыхе от Алины»: Тарасова об отказе работать в школе Загитовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила, почему не сможет работать в школе олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Ее слова приводит Sport24.

«Я 60 лет отработала и сейчас на заслуженном отдыхе и от Алины, и от всех других граждан», — сказала Тарасова.

Открытие школы запланировано в Казани на 1 сентября.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году после выступления в финале серии Гран-при, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных.

Ранее Тарасова заявила о готовности поработать с иностранными фигуристами.

 
