Глава РПЛ назвал имя лучшего игрока сезона

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал нападающего «Краснодара» Джона Кордобу лучшим футболистом завершившегося сезона-2025/26, передает Sport24.

«Джон Кордоба. Для меня в этом вопросе не может быть иного выбора. Можно просто посмотреть на то, какое влияние он оказывает на команду и результат матчей, на высокий уровень, который он держит уже несколько лет», — сказал Алаев.

Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром чемпионата России сезона-2025/2026, забив 17 голов в 28 матчах.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу московской команды. На 37-й минуте Эсекьель Барко выполнил передачу с фланга в центр, где Пабло Солари опередил двух защитников и отправил мяч в ближний угол ворот «Краснодара». Во втором тайме «Краснодар» отыгрался на 57-й минуте, когда Дуглас Аугусто пробил в створ.

Ранее в «Краснодаре» рассказали о травме Кордобы.