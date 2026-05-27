Призер ЧМ о флаге и гимне: приятно выступать не как серые мыши

Трехкратный бронзовый призер чемпионата по тяжелой атлетике россиянка Варвара Кузьминова рассказала о выступлениях под национальной символикой. В интервью «Газете.Ru» она заявила о важности этого, заметив, что соперники и раньше понимали, из какой страны российские спортсмены.

«Конечно, это очень приятно, но когда мы выступали под нейтральным флагом, все равно все знали, откуда мы. Мы несли этот груз на плечах. Сейчас, безусловно, намного приятнее ходить в форме с символикой России, а не как серые мыши», — сказала спортсменка.

Она подчеркнула, что не заметила негатива со стороны иностранных спортсменов и разницы в восприятии россиян в нейтральном статусе и в полноценном. Также Варвара высказалась о возможном масштабном снятии ограничений с российского спорта.

«Не знаю, когда это произойдет. Я от этого далека: как нам говорят, так мы и делаем. Но, конечно, мы на это надеемся. Для нас это что-то новое, и выходить под флагом страны — сложно передать эти ощущения», — призналась она.

Кузьминова, помимо трех бронзовых медалей мирового первенства, завоевала серебро чемпионата Европы — 2026. Является двукратной обладательницей Кубка России, также дважды выигрывала серебряные медали чемпионатов России.

Ранее Кузьминова заявила о высоком уровне организации турниров в России.