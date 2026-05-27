Призер ЧМ о флаге и гимне: приятно выступать не как серые мыши

Владимир Астапкович/РИА Новости

Трехкратный бронзовый призер чемпионата по тяжелой атлетике россиянка Варвара Кузьминова рассказала о выступлениях под национальной символикой. В интервью «Газете.Ru» она заявила о важности этого, заметив, что соперники и раньше понимали, из какой страны российские спортсмены.

«Конечно, это очень приятно, но когда мы выступали под нейтральным флагом, все равно все знали, откуда мы. Мы несли этот груз на плечах. Сейчас, безусловно, намного приятнее ходить в форме с символикой России, а не как серые мыши», — сказала спортсменка.

Она подчеркнула, что не заметила негатива со стороны иностранных спортсменов и разницы в восприятии россиян в нейтральном статусе и в полноценном. Также Варвара высказалась о возможном масштабном снятии ограничений с российского спорта.

«Не знаю, когда это произойдет. Я от этого далека: как нам говорят, так мы и делаем. Но, конечно, мы на это надеемся. Для нас это что-то новое, и выходить под флагом страны — сложно передать эти ощущения», — призналась она.

Кузьминова, помимо трех бронзовых медалей мирового первенства, завоевала серебро чемпионата Европы — 2026. Является двукратной обладательницей Кубка России, также дважды выигрывала серебряные медали чемпионатов России.

Ранее Кузьминова заявила о высоком уровне организации турниров в России.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

