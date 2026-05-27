«Значимая потеря»: Карпин о завершении карьеры Дзюбы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что возможное завершение карьеры нападающего Артема Дзюбы станет серьезным ударом для всего российского футбола. Его слова передает «Советский спорт».

«Да, это будет значимая потеря. Со всех точек зрения: с точки зрения игры, с точки зрения медийности», — сказал Карпин.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России. Свою карьеру он начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Ранее в «Родине» исключили переход Дзюбы в команду.

 
