Ветеран «Спартака» рассказал, будет ли команда претендовать на чемпионство

Московский «Спартак» может претендовать на титул чемпиона России, если сохранит костяк команды и точечно усилится. Такое мнение после финала Кубка страны в интервью «Газете.Ru» выразил бывший футболист красно-белых Максим Деменко.

«О «Спартаке» мы говорим много, были моменты, когда он показывал чемпионскую игру. И сейчас можно точно сказать, что претендовать на титул он будет. Но чемпионат — это немного другой турнир. Много матчей, нужно обойтись без травм, нужно везение, чтобы команда не теряла очки. Но если «Спартак» усилит какие-то позиции, сохранив костяк при такой игре, то команда однозначно будет бороться за золото.

И все-таки чемпионат — другие соревнования. Мы видели это на примере «Краснодара» и «Зенита». «Быки» в очных встречах теряли очки, хотя могли побеждать. Но в отдельно взятом матче любая команда может показать лучший футбол», — сказал Деменко.

«Спартак» в решающем матче Кубка России играл с «Краснодаром». Основное время завершилось вничью — 1:1. А в серии пенальти Помазун отбил два удара и принес своей команде победу. Москвичи выиграли Кубок в пятый раз в российской истории и в рекордный 15-й — с учетом турниров в СССР и СНГ.

Ранее Деменко вступился за игрока «Краснодара».