Стал известен новый главный тренер «Торпедо»

Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил о назначении Александра Сторожука на пост главного тренера команды.

Соглашение с 44-летним специалистом подписано сроком на два года.

Последним местом работы Сторожука был грозненский «Ахмат», который он возглавил летом 2025 года, подписав трехлетний контракт. Однако спустя три тура Российской премьер-лиги тренер был уволен.

Сторожук работал в системе «Краснодара» — от молодежного футбола до главной команды, которую привел к четвертому месту в РПЛ в сезоне-2021/2022. Позднее он также возглавлял тульский «Арсенал».

20 мая стало известно об отставке Олега Кононова с поста наставника «Торпедо». При нем команда финишировала второй в Первой лиге в сезоне-2024/25 и завоевала право на повышение в классе. Однако затем КДК РФС исключил клуб из РПЛ из-за попытки организовать три договорных матча в первом дивизионе.

В завершившемся сезоне-2025/26 черно-белые финишировали на девятой строчке. Всего под руководством Кононова команда провела более 70 матчей.

