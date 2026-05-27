Назван лучший тренер по итогам сезона РПЛ

Генич назвал лучшего тренера по итогам сезона РПЛ
Александр Вильф/РИА Новости

Российский футбольный комментатор Константин Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» рассказал, кого считает лучшим специалистом по итогам сезона-2025/2026 в Российской премьер-лиге (РПЛ).

»Андрей Талалаев», — сказал Генич.

53-летний специалист возглавляет калининградский клуб «Балтика» с сентября 2024 года. Под его руководством в чемпионате России команда заняла шестое место, набрав 46 очков.

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0. Благодаря этой победе петербургский клуб набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России.

Ближайший преследователь «Краснодар» в своем матче 30-го тура разгромил «Оренбург» — 3:0. Но для защиты титула команде необходимо было также поражение «Зенита».

Бронзу завоевал «Локомотив». Клуб уступил ЦСКА со счетом 1:3, но этим не воспользовался «Спартак», который сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом, оставшись четвертым и отстав от «Локомотива» на одно очко.

Ранее Талалаева сравнили с персонажем басни Крылова.

 
