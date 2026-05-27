«Мог бы сделать чемпионом»: Губерниев о назначении Ротенберга в «Локомотив»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг мог бы привести ярославский «Локомотив» к новому чемпионству. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Безусловно, Роман Ротенберг способен быть главным тренером большой команды. Он может тренировать любой клуб в КХЛ. Все для этого у него есть. Если Ротенберг возглавит «Локомотив», то я этому не удивлюсь. Роман Борисович вполне справится, чтобы снова сделать команду чемпионом», — сказал Губерниев.

22 мая канадский тренер «Локомотива» Боб Хартли объявил о завершении карьеры.

21 мая «Локомотив» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ и второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. В составе «Локомотива» дубль в первом периоде оформил нападающий Егор Сурин, а третью шайбу на 53-й минуте забросил Максим Шалунов. Казанцы попытались спасти встречу благодаря голам Нэйтана Тодда и Никиты Лямкина в концовке, но сравнять счет хозяевам не удалось.

Финальный счет серии до четырех побед составил 4-2. «Ак Барс», в активе которого три Кубка Гагарина, в третий раз проиграл в финале.

Ранее Ротенберг заявил о готовности возглавить «Локомотив».

 
