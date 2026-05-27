40-летний Модрич намерен завершить карьеру после ЧМ-2026

Полузащитник итальянского «Милана» и национальной сборной Хорватии Лука Модрич намерен завершить карьеру сразу после окончания чемпионата мира 2026 года в возрасте 40 лет. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в соцсети X.

Контракт футболиста с итальянским клубом действует до 30 июня 2026 года. В завершившемся сезоне Модрич выходил на поле в футболке «Милана» 37 раз, забил два гола и трижды ассистировал партнерам. Ближайшие дни он проведет в расположении национальной команды, готовясь к мировому первенству.

22 мая 2025 года Модрич объявил об уходе из мадридского «Реала» по окончанию сезона. Хорват провел 590 матчей, в которых забил 43 мяча и сделал 95 результативных передач. За это время он стал четырехкратным чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок страны, пять раз — Суперкубок. Модрич шесть раз стал победителем Лиги чемпионов, пять раз выигрывал Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

В составе сборной Хорватии футболист завоевал серебро чемпионата мира в 2018 году и бронзу в 2022 году. В 2023 году Модрич стал серебряным призером Лиги наций.

