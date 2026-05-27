«ПСЖ» подпишет 18-летнего вратаря

Французский «Пари Сен-Жермен» намерен в летнее трансферное окно подписать 18-летнего вратаря. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Отмечается, что вероятнее всего это будет испанец. Он может стать третьим номером команды при условии, что 19-летний итальянец Ренато Марин займет роль второго вратаря в случае ухода Люка Шевалье.

24-летний француз проиграл конкуренцию россиянину Матвею Сафонову по ходу сезона. Шевалье не играл с января и не был вызван в сборную на предстоящий чемпионат мира. Сообщалось, что футболист готов рассмотреть летний трансфер, чтобы вновь получать игровое время. Всего на его счету 26 матчей, 28 пропущенных мячей и 10 игр «на ноль».

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ренато Марину сыграл три матча во всех турнирах и пропустил два мяча, дважды оставив ворота в неприкосновенности.

Ранее Сафонова включили в топ-10 вратарей мира.