Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

«ПСЖ» подпишет 18-летнего вратаря

«ПСЖ» подпишет 18-летнего вратаря на фоне возможного ухода Шевалье
Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский «Пари Сен-Жермен» намерен в летнее трансферное окно подписать 18-летнего вратаря. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Отмечается, что вероятнее всего это будет испанец. Он может стать третьим номером команды при условии, что 19-летний итальянец Ренато Марин займет роль второго вратаря в случае ухода Люка Шевалье.

24-летний француз проиграл конкуренцию россиянину Матвею Сафонову по ходу сезона. Шевалье не играл с января и не был вызван в сборную на предстоящий чемпионат мира. Сообщалось, что футболист готов рассмотреть летний трансфер, чтобы вновь получать игровое время. Всего на его счету 26 матчей, 28 пропущенных мячей и 10 игр «на ноль».

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ренато Марину сыграл три матча во всех турнирах и пропустил два мяча, дважды оставив ворота в неприкосновенности.

Ранее Сафонова включили в топ-10 вратарей мира.

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!