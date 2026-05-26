Малкин продлил контракт с «Питтсбургом»

Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас объявил о продлении контракта с российским нападающим Евгением Малкиным сроком на один год. Информация опубликована на официальном сайте клуба.

Соглашение было продлено на год и действует до сезона-2026/2027 с зарплатой в $ 5,5 млн.

В сезоне-2025/26 Малкин набрал 61 (19+42) балл в 56 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В плей-офф на его счету 3 (2+1) очка в щести играх.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Он провел 1269 матчей, набрав 1407 очков (533 гола + 874 передачи) в регулярных чемпионатах. В плей-офф на его счету 183 очка (69+114) в 183 игра. В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ. Также хоккеист стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ.

30 апреля «Питтсбург Пингвинз» завершил выступление в Кубке Стэнли, вылетев из первого раунда после поражения в серии от «Филадельфии Флайерз».

Ранее появилась информация по возможному контракту Александра Овечкина с «Вашингтоном».