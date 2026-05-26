«Это не секрет»: Овечкин о том, когда определится со своим будущим

Овечкин заявил, что определится со своим будущим в июле

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в эфире Fonbet признался, что еще ничего не решил по поводу места продолжения своей карьеры.

«Это не секрет. Почему «секрет»? В июле [определюсь]», — рассказал хоккеист.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

«Вашингтон» не смог выйти в плей-офф Кубка Стэнли. В последний раз клуб выигрывал трофей в 2018 году.

