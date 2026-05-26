Появились подробности о будущем звезды НХЛ Малкина

The Athletic: «Питтсбург» и Малкин обсуждают продление контракта на один год

«Питтсбург Пингвинз» и 39-летний российский нападающий Евгений Малкин обсуждают новый контракт. Об этом сообщает издание The Athletic.

Действующее рабочее соглашение Малкина рассчитано до конца этого сезона. Согласно опубликованной информации, клуб из Пенсильвании находится в контакте с Джей Пи Бэрри – агентом российского хоккеиста. Обе стороны сосредоточены на однолетнем соглашении.

В сезоне-2025/26 Малкин набрал 61 (19+42) балл в 56 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В плей-офф на его счету 3 (2+1) очка в щести играх.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Он провел 1269 матчей, набрав 1407 очков (533 гола + 874 передачи) в регулярных чемпионатах. В плей-офф на его счету 183 очка (69+114) в 183 игра. В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ. Также хоккеист стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ.

30 апреля «Питтсбург Пингвинз» завершил выступление в Кубке Стэнли, вылетев из первого раунда после поражения в серии от «Филадельфии Флайерз».

Ранее капитан клуба «Питтсбурга» выразил надежду, что Малкин продлит контракт с клубом.