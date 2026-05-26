Канада сыграет с США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Стали известны все участники четвертьфинальных матчей чемпионата мира по хоккею, проходящего в Швейцарии.

В группе А стадию группового этапа преодолели сборные Швейцарии, Финляндии, Латвии и США. Швейцария и Финляндия в очном матче решат, кто займет первое место в группе, Латвия оказалась на третьей позиции, США — четвертые.

В группе B вышли в плей-офф сборные Канады, Норвегии, Чехии и Швеции. Шведские хоккеисты идут на четвертом месте, канадские — на первом. Остальные места будут известны после завершения последнего матча в группе.

Игры четвертьфинала состоятся 28 мая.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.

