«Нас травят с Медведом»: теннисист Бублик о сопернике на «Ролан Гаррос»

Leon Kuegeler/Reuters

Казахстанский теннисист Александр Бублик по ходу матча первого круга на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») — 2026 высказался об игре соперника — немца Ян-Леннарда Штруффа и упомянул представителя России Даниила Медведева. Его слова передает «Чемпионат.com».

«У этих типов цель карьеры – меня обоссать. Меня и Медведа. Два типа. Все. Два типа – они настраиваются, нас травят», — сказал Бублик, проиграв первый сет с результатом 5:7.

В момент написания новости матч между теннисистами еще идет. Бублик занимает десятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, а его соперник расположился на 80-й позиции.

26 мая Медведев, занимающий восьмую позицию в мировом рейтинге, проиграл представителю Австралии Адаму Уолту, который является 97-й ракеткой мира. Встреча, которая продолжалась более трех часов, завершилась поражением Медведева со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Медведев не захотел искать оправданий своему поражению «Ролан Гаррос».

 
