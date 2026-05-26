Певица МакSим записала видео для «Спартака» после победы в Кубке России

Певица МакSим (Марина Абросимова) записала поздравительное видео для московского «Спартака» после победы в Кубке России над «Краснодаром». Запись опубликована в Telegram-канале красно-белых.

«Спартак», поздравляю вас с победой! От души болела за вас. Я сейчас нахожусь в туре и, к сожалению, не смогла спеть вместе с вами нашу любимую песню. Но всей душой была вместе с вами», — сказала она.

Песня МакSим «Знаешь ли ты» является неофициальным гимном болельщиков «Спартака».

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России 24 мая. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1. В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля. Новый сезон Российской премьер-лиги начнется в конце июля.

