В Лужниках прошел студенческий турнир «Чемпионата»

Футбольный турнир «Чемпионата» собрал свыше 400 молодых спортсменов
Более 400 студентов из МГУ им. Ломоносова, МГИМО, ВШЭ, МГТУ, РАНХиГС, РУДН и других высших учебных заведений Москвы приняли участие в футбольном турнире спортивного портала «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co). Об этом сообщили в медиахолдинге.

Уточняется, что соревнование прошло в Лужниках в рамках Всероссийского дня футбола.

«Чемпионат» организовал на площадке тематическую фотозону, посвященную суперфиналу Кубка России. Ее гости смогли сделать фото в импровизированной раздевалке на фоне игровых футболок «Спартака» и «Краснодара», а также официального мяча матча — Jogel Meridian.

Также «Чемпионат» провел уже ставший традиционным турнир «Молодежная лига». Каждый участник соревнования мог сыграть в футбол в форматах «4+1» и «7+1».

Главный редактор спортивного портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин отметил, что студенческий спорт и футбол — не только площадка для развития будущих игроков и тренеров, но и источник любви к игре. По его словам, турнир «Молодежная лига» еще раз показал, как футбол объединяет молодых, амбициозных и талантливых людей.

«Мы стремимся инициировать такие события, где спорт становится важной частью студенческой культуры, а эмоции и командный дух — главным результатом турнира. Для молодежи этовозможность проявить себя и найти единомышленников», — подчеркнул он.

Победителями турнира в формате «4+1» стала команда GRBP. Игроки получили памятные награды, а также фирменный мерч «Чемпионата» и спортивного бренда Jogel.

 
