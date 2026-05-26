В швейцарском клубе не исключили приглашения Дзюбы

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин подумает о возможном приглашении в клуб российских форвардов Артема Дзюбы и Александра Кокорина, передает «Матч ТВ».

«Может ли «Сьон» усилиться Дзюбой и Кокориным, которые будут свободными агентами? Стоит об этом подумать», — сказал Константин.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

В 2021 году Кокорин перешел в итальянскую «Фиорентину», однако редко попадал в основной состав. Летом 2022 года футболист на правах аренды отправился в кипрский «Арис». В сентябре 2023-го он вновь оказался в «Арисе», а в мае 2025 года подписал с клубом новый контракт.

Ранее в московском клубе рассказали, рассматривают ли они приглашение Кокорина.

 
