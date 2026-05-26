В «Спартаке» назвали условие, при котором команда будет бороться за победу в РПЛ

Гендиректор «Спартака» Некрасов: нужно усиливаться, чтобы бороться за золото

Гендиректор московского «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что команде нужно усиление, передает «Советский спорт».

«Если команда хочет бороться за чемпионство, то, безусловно, нужно усиливаться. Конечно, будем это делать», — сказал Некрасов.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России 24 мая. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1. В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля. Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется в конце июля.

В РПЛ «Спартак» занял четвертое место, набрав 52 очка.

Ранее капитан «Спартака» ответил на вопрос, стоило ли Александру Соболеву уходить в «Зенит».