Капитан «Спартака» ответил на вопрос, стоило ли Соболеву уходить в «Зенит»

Игрок «Спартака» Зобнин о Соболеве в «Зените»: это его жизнь

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос об уходе Александра Соболева в петербургский «Зенит», отметив, что игрок сделал свой выбор, передает «Чемпионат».

«Это его жизнь и его выбор. Здесь нечего добавить. Человек вправе решать, что он хочет», — сказал Зобнин.

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул. Главным судьей встречи был назначен Сергей Карасев.

Единственный гол был забит на 14-й минуте: нападающий «Зенита» Александр Соболев реализовал пенальти. На 10-й минуте желтую карточку за споры с арбитром получил Мохаммад Мохеби («Ростов»). На 12-й минуте после просмотра VAR Карасев назначил пенальти и показал желтую карточку Алексею Миронову («Ростов») за удар по лицу Педро.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. «Ростов» завершил сезон на 10-м месте с 33 очками. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны.

Ранее в Швейцарии поздравили «Зенит» с победой в РПЛ.