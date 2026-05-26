Капитан «Спартака» отреагировал на то, что от команды ждут чемпионства

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин заявил, что от команды всегда ждут победы в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Общественность всегда ждёт борьбы. И журналисты, и все-все-все всегда ждут борьбы. Для «Спартака» это абсолютно нормально», — сказал Зобнин.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России 24 мая. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1. В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля. Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется в конце июля.

В РПЛ «Спартак» занял четвертое место, набрав 52 очка.

