Глава МОК Ковентри заявила, что спортсмены не должны нести ответственность за правительства

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что спортсмены не должны нести ответственность за правительства, передает Sport Nation.

«Я считаю, что спортсмены должны нести ответственность за решения своих правительств. Но спортсмен несет ответственность за то, чтобы жить и дышать олимпийскими ценностями. Мы должны иметь возможность сказать спортсменам, что им не рады, если они продвигают ценности, с которыми МОК не согласен», — сказала Ковентри.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

Ранее российская рекордсменка победила на турнире «Маре Нострум».

 
