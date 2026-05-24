Российская рекордсменка победила на турнире «Маре Нострум»

Российская пловчиха Евгения Чикунова победила на дистанции 200 метров брассом на первом этапе международного турнира «Маре Нострум» в Монако.

Чикунова финишировала первой с результатом 2 минуты 22,92 секунды.

Второе место заняла канадка Алексан Лепаж, которая отстала от победительницы на 0,48 секунды. Третьей приплыла нидерландка Тес Шутен – ее отставание составило 1,58 секунды.

На этом же этапе турнира российский пловец Иван Кожакин победил на стометровке брассом с результатом 59,68 секунды. Серебро взял представитель Нидерландов Каспар Корбо (+0,10 секунды). Бронзовым призером стал Кирилл Пригода, уступивший победителю 0,41 секунды.

13 апреля Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян до международных соревнований с флагом и гимном.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

