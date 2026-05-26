Свищев о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «У меня нет оправданий данному поступку

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил, что не может оправдать переход Александра Плющенко в сборную Азербайджана, передает «Матч ТВ».

«Я не могу себе найти объяснение, почему Евгений принял такое решение по поводу своего ребенка. Мы все видим, семья активна в соцсетях, в политической жизни страны, в спортивной жизни страны. для меня такие действия неприемлемы», — сказал Свищев.

21 мая в СМИ появилась информация о смене Александром Плющенко спортивного гражданства. Фигурист будет представлять Азербайджан на протяжении пяти лет.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Ранее российская чемпионка Бетина Попова назвала мерзостью травлю сына Плющенко.