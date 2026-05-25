«Мерзость»: российская чемпионка о травле сына Плющенко

Российская чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду Бетина Попова в своих соцсетях резко осудила травлю 13-летнего Александра Плющенко — сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Фу! Мерзость! Просто ужасно, сколько взрослых людей готовы накинуться на 13-летнего ребенка. Фигурное катание и без того очень токсичная среда, но чтоб настолько… У меня в голове не укладывается. Ну и хочется увидеть комментаторов на пластиковом льду во всей их грации», — написала Попова.

21 мая в СМИ появилась информация о смене Александром Плющенко спортивного гражданства. Фигурист будет представлять Азербайджан на протяжении пяти лет.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

