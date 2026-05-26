Тренер Махачева рассказал, в какой форме будет боец к следующему бою

Тренер Махачева Мендес: в августе Ислам будет готов к бою с кем угодно

Тренер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева Хавьер Мендес заявил, что спортсмен будет готов к бою в августе, передает «Матч ТВ».

«Он профессионал — он будет готов к бою с кем угодно и подойдет к нему в отличной форме», — сказал Мендес.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком дивизионе. Он поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. В новом весе российский боец сумел стать чемпионом UFC, одолев австралийца Джека Делла Маддалену.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Всего в карьере Махачев провел 29 боев и одержал 28 побед. На счету Маддалены 18 побед при трех поражениях.

Ранее чемпион UFC заявил, что надеется на бой с Махачевым.