Чемпион UFC заявил, что надеется на бой с Махачевым

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Илия Топурия выразил надежду на организацию боя с обладателем пояса в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым. Его слова передает ESPN.

«Ислам очень талантливый боец. Я уважаю его как спортсмена. Так что — что может быть лучше, чем проверить себя против такого человека, как Ислам? Все будут очень взволнованы этим поединком, и мне это нравится. Я люблю развлекать людей. Надеюсь, мой бой против Махачева состоится», — сказал Топурия.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком дивизионе. Он поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. В новом весе российский боец сумел стать чемпионом UFC, одолев австралийца Джека Делла Маддалену.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Всего в карьере Махачев провел 29 боев и одержал 28 побед. На счету Маддалены 18 побед при трех поражениях.

