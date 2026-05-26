Защитник «Спартака» попал состав сборной Ганы для подготовки к ЧМ-2026

Защитник «Спартака» Джику попал состав сборной Ганы для подготовки к ЧМ-2026

Футболист московского «Спартака» Александер Джику попал в список из 28 футболистов, которых тренер Карлуш Кейруш вызвал в сборную Ганы для подготовки к ЧМ-2026 и товарищескому матчу против Уэльса.

Встреча между Уэльсом и Ганой состоится 2 июня в Кардифе.

На чемпионате мира Гана сыграет в группе с Панамой, Англией и Хорватией.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Джику провел 20 матчей за «Спартак», не отметившись результативными действиями.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

