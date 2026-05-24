Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Сборная Ирана перенесла базу на ЧМ-2026 из США

Сборная Ирана перенесла тренировочный лагерь ЧМ-2026 из США в Мексику
IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL/Global Look Press

Сборная Ирана во время чемпионата мира 2026 года будет базироваться в Мексике, а не в США. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на заявление главы Федерации футбола Ирана (FFIRI) Мехди Таджа.

Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила просьбу перенести тренировочный лагерь из Тусона (Аризона, США) в приграничный город Тихуана. Это поможет избежать сложностей, связанных с визами, а команда сможет напрямую летать в Мексику рейсами Iran Air.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иран квалифицировался на ЧМ-2026, сыграв вничью 2:2 с Узбекистаном и попав в группу G, где национальная команда должна встретиться со сборными Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Все три матча команды должны пройти на территории США.

23 апреля официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила, что национальная сборная страны готова провести матчи чемпионата мира 2026 года. При этом в марте Трамп заявил, что участие Ирана в ЧМ-2026 по футболу неуместно. 27 марта стало известно, что власти Ирана запретили национальным спортивным сборным выезжать на соревнования в «недружественные страны».

Ранее Иран получил гарантии от ФИФА по участию в чемпионате мира в США.

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!