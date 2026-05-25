Легендарный тренер: я не смотрю чемпионат России, уровень упал

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев заявил на канале Cappuccino & Catenaccio Show, что не смотрит Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Российский чемпионат не смотрю. Вообще. Уровень упал», — сказал Бердыев.

Бердыев возглавил азербайджанский «Туран Товуз» в 2024 году. До этого тренер работал в махачкалинском «Динамо». Специалист больших успехов достиг, работая в казанском «Рубине». Под его руководством клуб дважды стал чемпионом России и выиграл Кубок страны, а также одержал победу над «Барселоной» на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

