В российском клубе ответили на вопрос об интересе к Кокорину

Гендиректор «Акрона» Константин Клюшев опроверг слух об интересе к форварду Александру Кокорину, передает Sport24/

«Это неправда. Мы сразу заявили, что этот футболист нам неинтересен. У Александра всё-таки возраст и травматичность. Александра мы даже не рассматривали», — сказал Клюшев.

В 2021 году российский нападающий перешел в итальянскую «Фиорентину», однако редко попадал в основной состав. Летом 2022 года футболист на правах аренды отправился в кипрский «Арис». В сентябре 2023-го он вновь оказался в «Арисе», а в мае 2025 года подписал с клубом новый контракт.

В 2018 году Кокорин вместе со своим братом, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким устроили драку в ресторане «Кофемания», что привело к тюремным срокам. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

Ранее Кокорин в последнем матче за «Арис» забил первый гол в сезоне.