Назначение Шварца на пост главного тренера «Динамо» назвали позорищем

Экс-нападающий сборной Сергей Кирьяков назвал позорищем назначение Сандро Шварца на пост главного тренера московского «Динамо», передает Vprognoze.ru.

«К человеку, который три года назад убежал из России, аж пятки сверкали, провалился в Германии и США, «Динамо» пришло на поклон. Принесли мешок денег и на коленях просят, чтобы он вернулся обратно. Это смех и позорище», — сказал Кирьяков.

Соглашение Шварца с «бело-голубыми» действует до лета 2029 года.

Немецкий специалист Сандро Шварц возглавлял московское «Динамо» с октября 2020 по май 2022 года. При нем клуб завоевал бронзовые награды чемпионата России в сезон‑2021/22, а широкой аудитории стали известны воспитанники Арсен Захарян и Константин Тюкавин. Позднее Шварц работал в «Герте», но был уволен в апреле 2023 года, когда клуб замыкал таблицу Бундеслиги. А в декабре 2023 года подписал соглашение с американским «Нью‑Йорк Ред Буллз».

Ранее в «Динамо» объяснили, зачем второй раз пригласили Шварца возглавить клуб.