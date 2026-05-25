Гвардиола рассказал, чему посвятит себя после ухода из «Манчестер Сити»

Тренер Хосеп Гвардиола, который ранее покинул английский «Манчестер Сити», заявил, что хочет посвятить время семье, передает Sky Sports.

«Пока жив мой отец, я хотел бы проводить с ним больше времени. Это касается и моих детей… И многих других моментов. Здорово, что у меня есть возможность принимать решения, поэтому я так и решил», — сказал Гвардиола.

22 мая появилась информация о том, что испанский наставник покидает «Манчестер Сити» после десяти лет в клубе. При этом он останется в структуре City Football Group в роли посла.

Гвардиола стал главным тренером «Манчестер Сити» в 2016-м. За время его работы клуб впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов и неоднократно брал титул чемпиона Англии.

В последнем матче под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» уступил «Астон Вилле» со счетом 1:2. В турнирной таблице чемпионата Англии «Сити» занял

Ранее Гвардиола раскрыл причины ухода с поста главного тренера «Манчестер Сити».

 
