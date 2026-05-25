Гвардиола рассказал, чему посвятит себя после ухода из «Манчестер Сити»

Гвардиола: после работы в «Манчестер Сити» я уделю время семье

Тренер Хосеп Гвардиола, который ранее покинул английский «Манчестер Сити», заявил, что хочет посвятить время семье, передает Sky Sports.

«Пока жив мой отец, я хотел бы проводить с ним больше времени. Это касается и моих детей… И многих других моментов. Здорово, что у меня есть возможность принимать решения, поэтому я так и решил», — сказал Гвардиола.

22 мая появилась информация о том, что испанский наставник покидает «Манчестер Сити» после десяти лет в клубе. При этом он останется в структуре City Football Group в роли посла.

Гвардиола стал главным тренером «Манчестер Сити» в 2016-м. За время его работы клуб впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов и неоднократно брал титул чемпиона Англии.

В последнем матче под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» уступил «Астон Вилле» со счетом 1:2. В турнирной таблице чемпионата Англии «Сити» занял

