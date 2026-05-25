Названо необычное условие, при котором «Спартак» станет чемпионом России

Футболист Хлестов: «Спартаку» надо часто менять тренеров для победы в РПЛ

Экс-защитник московского «Спартака» Дмитрий Хлестов заявил на YouTube-канале «100% Мяса», что красно-белым нужно менять тренера раз в три месяца, чтобы победить в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Пять-шесть лет они уже играют по схеме: один матч выиграют, один проиграют. Перед сезоном я уже говорил: «Если у «Спартака» каждые три месяца будет новый тренер, то они станут чемпионами», — заявил Хлестов.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу московской команды. На 37-й минуте Эсекьель Барко выполнил передачу с фланга в центр, где Пабло Солари опередил двух защитников и отправил мяч в ближний угол ворот «Краснодара». Во втором тайме «Краснодар» отыгрался на 57-й минуте, когда Дуглас Аугусто пробил в створ.

Ранее лидер «Спартака» сыграл на уколах финал Кубка России.