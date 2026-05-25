Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Лидер «Спартака» сыграл на уколах финал Кубка России

Тренер «Спартака» Касредо заявил, что Барко сыграл на уколах финал Кубка России
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо после победы в финале Кубка России против «Краснодара» заявил, что участие полузащитника Эсекьеля Барко в игре было под вопросом до последнего. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Что касается Барко, хотелось выразить ему большую благодарность, он очень хотел сыграть. Еще вчера [в субботу] все было 50 на 50. Он сыграл на уколах», — заявил Карседо.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1.

Ранее тренер «Спартака» пообещал разбить Суперкубок России.

 
Теперь вы знаете
Мифы и факты о российских правителях, о которых не говорят на уроках истории
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!