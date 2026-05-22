Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Кокорин в последнем матче за «Арис» забил первый гол в сезоне

Футболист Кокорин забил первый гол в сезоне в последнем матче за «Арис»
Aris Limassol F.C/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский нападающий греческого «Ариса» Александр Кокорин забил свой первый гол в текущем сезоне в матче против АЕКа.

Футболист реализовал 11-метровый удар на 65-й минуте встречи. Этот гол стал для Кокорина первым результативным действием в текущем сезоне.

Данный матч является для Кокорина последним в составе «Ариса».

В 2021 году российский нападающий перешел в итальянскую «Фиорентину», однако редко попадал в основной состав. Летом 2022 года футболист на правах аренды отправился в кипрский «Арис». В сентябре 2023-го он вновь оказался в «Арисе», а в мае 2025 года подписал с клубом новый контракт.

В 2018 году Кокорин вместе со своим братом, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким устроили драку в ресторане «Кофемания», что привело к тюремным срокам. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

Ранее в «Арисе» объяснили причину расставания с Кокориным.

 
Теперь вы знаете
Вахтовикам много платят, служащим угрожает ИИ, студенты штурмуют вакансии. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!