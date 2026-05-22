Кокорин в последнем матче за «Арис» забил первый гол в сезоне

Футболист Кокорин забил первый гол в сезоне в последнем матче за «Арис»

Российский нападающий греческого «Ариса» Александр Кокорин забил свой первый гол в текущем сезоне в матче против АЕКа.

Футболист реализовал 11-метровый удар на 65-й минуте встречи. Этот гол стал для Кокорина первым результативным действием в текущем сезоне.

Данный матч является для Кокорина последним в составе «Ариса».

В 2021 году российский нападающий перешел в итальянскую «Фиорентину», однако редко попадал в основной состав. Летом 2022 года футболист на правах аренды отправился в кипрский «Арис». В сентябре 2023-го он вновь оказался в «Арисе», а в мае 2025 года подписал с клубом новый контракт.

В 2018 году Кокорин вместе со своим братом, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким устроили драку в ресторане «Кофемания», что привело к тюремным срокам. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

Ранее в «Арисе» объяснили причину расставания с Кокориным.