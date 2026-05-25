Футболист «Спартака» рассказал, сможет ли команда выиграть РПЛ в следующем сезоне

Игрок «Спартака» Джику: сделаем всё, чтобы выиграть в следующем сезоне РПЛ

Защитник московского «Спартака» Александер Джику заявил, что команда сделает все, чтобы выиграть в следующем сезоне Российскую премьер-лигу (РПЛ), передает Sport24.

«Мы не должны быть гордыми. Мы выиграли Кубок, потому что много работали. Да, мы обыграли все большие команды. В следующем сезоне планируем стать чемпионами, потому что у нас сильная команда», — сказал Джику.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1.

