Мостовой призвал «Спартак» включить его в тренерский штаб

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой призвал включить себя в тренерский штаб московского «Спартака». Его слова передает «Матч ТВ».

«Какая разница, какое место заняли в РПЛ, главное, что выиграли Кубок. Представляете, какая радость сейчас для «Спартака»? Всех из штаба надо оставлять и еще приглашать Мостового», — сказал Мостовой.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу московской команды. На 37-й минуте Эсекьель Барко выполнил передачу с фланга в центр, где Пабло Солари опередил двух защитников и отправил мяч в ближний угол ворот «Краснодара». Во втором тайме «Краснодар» отыгрался на 57-й минуте, когда Дуглас Аугусто пробил в створ.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1.

Ранее тренер «Спартака» пообещал разбить Суперкубок.