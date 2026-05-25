Ветеран «Спартака» объяснил, в чем Карседо был прав в финале Кубка

Решение главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо заменить вратаря Александра Максименко на Илью Помазуна перед серией пенальти в финале Кубка России оправдало себя. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил ветеран красно-белых Максим Деменко, призвав принимать действия специалиста.

«Полагаю, Карседо видит возможности вратаря. С «Зенитом» это сработало, он решил сделать так еще раз. Не хочу ничего говорить про Максименко — может быть, и он бы стал героем серии пенальти. Но тренеры часто так делают. Не просто же так Карседо потом извинился перед Максименко. Он тренер, он так чувствует — это надо принять. Самое главное, что он сделал правильный выбор. Это не значит, что Максименко плохо отбивает пенальти. Но, возможно, Помазун более уверенно себя чувствует в такие моменты, более хладнокровен. И он это доказал в финале — что дорогого стоит. В интересах команды надо принимать это тренерское решение», — сказал Деменко.

«Спартак» в решающем матче играл с «Краснодаром». Основное время завершилось вничью — 1:1. А в серии пенальти Помазун отбил два удара и принес своей команде победу. Москвичи выиграли Кубок в пятый раз в российской истории и в рекордный 15-й — с учетом турниров в СССР и СНГ.

Ранее стало известно, что лидер «Спартака» сыграл с «Краснодаром» на уколах.