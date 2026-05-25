Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

«Турнир киборгов»: экс-глава РУСАДА раскритиковал «Олимпиаду на стероидах»

Экс-глава РУСАДА Ганус заявил, что «Игры на стероидах» нарушают принципы спорта
РИА Новости

В США состоялись соревнования Enhanced Games, на которых атлетам позволено употреблять препараты, запрещенные в официальном спорте. Бывший генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в беседе с «Газетой.Ru» раскритиковал идею турнира, заявив, что она противоречит базовым спортивным принципам.

«Стероидная Олимпиада», как и любое мероприятие с такими подходами, нарушает сами принципы спорта: равенство всех участников соревнований. Вопрос заключается в нарушении основ. Использование подобного рода препаратов фактически делает из людей киборгов. Я говорю даже не о здоровье, а именно о принципах чистого спорта. Это рушит все, ради чего создавалось и развивалось олимпийское движение.

Заинтересованы в этом, в первую очередь, производители препаратов. Но на самом деле важно, чтобы спортсмены побеждали в чистой борьбе и никто эти победы не отбирал. Поэтому я резко негативно отношусь к подобного рода соревнованиям. Пусть это будет турнир киборгов, людей в каком-то промежуточном состоянии, но это не имеет отношения к спорту.

Говорю со всем уважением к спортсменам, которые выступают с использованием различного рода механических устройств, так как это другие соревнования, где мы говорим о духе чистого спорта. А обсуждать, у кого больше денег и возможностей, я даже не хочу. Побеждать должен чистый спортивный дух, атлеты, которые обладают лучшими навыками и лучше подготовлены. Должны выигрывать лучшие спортивные школы, а не фармацевты — при всем уважении к фармацевтике. Препараты важны, скажем, когда необходимо преодолевать препятствия на поле боя, не замечать ранения, поражать противника. Но когда мы говорим о спорте, это совершенно другая история», — подчеркнул Ганус.

Ранее пловец Голомеев побил мировой рекорд в ходе «Олимпиады на стероидах».

 
Теперь вы знаете
Мифы и факты о российских правителях, о которых не говорят на уроках истории
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!