«Турнир киборгов»: экс-глава РУСАДА раскритиковал «Олимпиаду на стероидах»

В США состоялись соревнования Enhanced Games, на которых атлетам позволено употреблять препараты, запрещенные в официальном спорте. Бывший генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в беседе с «Газетой.Ru» раскритиковал идею турнира, заявив, что она противоречит базовым спортивным принципам.

«Стероидная Олимпиада», как и любое мероприятие с такими подходами, нарушает сами принципы спорта: равенство всех участников соревнований. Вопрос заключается в нарушении основ. Использование подобного рода препаратов фактически делает из людей киборгов. Я говорю даже не о здоровье, а именно о принципах чистого спорта. Это рушит все, ради чего создавалось и развивалось олимпийское движение.

Заинтересованы в этом, в первую очередь, производители препаратов. Но на самом деле важно, чтобы спортсмены побеждали в чистой борьбе и никто эти победы не отбирал. Поэтому я резко негативно отношусь к подобного рода соревнованиям. Пусть это будет турнир киборгов, людей в каком-то промежуточном состоянии, но это не имеет отношения к спорту.

Говорю со всем уважением к спортсменам, которые выступают с использованием различного рода механических устройств, так как это другие соревнования, где мы говорим о духе чистого спорта. А обсуждать, у кого больше денег и возможностей, я даже не хочу. Побеждать должен чистый спортивный дух, атлеты, которые обладают лучшими навыками и лучше подготовлены. Должны выигрывать лучшие спортивные школы, а не фармацевты — при всем уважении к фармацевтике. Препараты важны, скажем, когда необходимо преодолевать препятствия на поле боя, не замечать ранения, поражать противника. Но когда мы говорим о спорте, это совершенно другая история», — подчеркнул Ганус.

Ранее пловец Голомеев побил мировой рекорд в ходе «Олимпиады на стероидах».