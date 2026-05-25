Определилось место проведения чемпионата России по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила о том, что чемпионат России по фигурному катанию сезона-2026/27 состоится в Челябинске. Об этом сообщается на сайте организации.

Это будет пятый раз в истории, когда город принимает главный национальный турнир. В Челябинске уже уже проводились чемпионаты страны в сезонах-1992/93, 2016/17, 2020/21 и 2023/24. Кроме того, в марте 2026 года на ледовой арене «Трактор» прошел Финал Гран-при России.

Прошлый чемпионат России состоялся в Санкт-Петербурге с 17 по 22 декабря 2025 года. Тогда в мужском одиночном катании впервые победил Петр Гуменник. У женщин золото завоевала Аделия Петросян. В соревнованиях спортивных пар чемпионами стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а в танцах на льду – Александра Степанова и Иван Букин.

Международный союз конькобежцев в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

