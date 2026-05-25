Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Определилось место проведения чемпионата России по фигурному катанию

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске
Amanda Perobelli/Reuters

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила о том, что чемпионат России по фигурному катанию сезона-2026/27 состоится в Челябинске. Об этом сообщается на сайте организации.

Это будет пятый раз в истории, когда город принимает главный национальный турнир. В Челябинске уже уже проводились чемпионаты страны в сезонах-1992/93, 2016/17, 2020/21 и 2023/24. Кроме того, в марте 2026 года на ледовой арене «Трактор» прошел Финал Гран-при России.

Прошлый чемпионат России состоялся в Санкт-Петербурге с 17 по 22 декабря 2025 года. Тогда в мужском одиночном катании впервые победил Петр Гуменник. У женщин золото завоевала Аделия Петросян. В соревнованиях спортивных пар чемпионами стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а в танцах на льду – Александра Степанова и Иван Букин.

Международный союз конькобежцев в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

Ранее российская чемпионка жестко осудила травлю сына Плющенко.

 
Теперь вы знаете
Мифы и факты о российских правителях, о которых не говорят на уроках истории
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!