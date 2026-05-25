Макгрегор отказался подписывать новый контракт с UFC

Бывший двойной чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор отказался от продления контракта с американским промоушеном перед своим возвращением в октагон. Об этом сообщил инсайдер Ариэль Хельвани в эфире подкаста Schein Time.

«Конор возвращается, но с ним не продлили контракт. Они хотели, а он не хотел. У Конора осталось два боя. Этот состоится 11 июля, а затем, предположительно, еще один в первом или втором квартале 2027 года», — сказал Хельвани.

37-летний Макгрегор проходил лечение ибогаином — веществом, получаемым из африканского растения, которым лечат наркозависимости. Макгрегор провел 36 часов под воздействием препарата. В настоящее время спортсмен находится в 18-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, которая истекает в марте 2026 года.

Последним боем 37-летнего бойца стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Ранее появилась информация, что Макгрегор может провести поединок в России